No hay ultimátum para Santiago Baños en América

A pesar del mal paso del conjunto de las Águilas del América y la sequia de 5 años sin ganar la Liga MX, en la cúpula americanista no existe ningún riesgo el puesto del presidente deportivo Santiago Baños Reynaud, aunque si la exigencia es la misma, traer el título en verano.

Esta es una mala noticia para los millones de aficionados del América, que buscan la salida de Baños por el pésimo manejo deportivo del equipo, así como la tardanza para cerrar refuerzos, un claro ejemplo es el defensa central que no han podido cerrar desde junio. No es la primera vez que Baños tiene dificultad para reforzar el equipo, en 2022 no pudo cerrar al extremo que le pedía el entonces DT Santiago Solari, trayéndole la última opción del mercado.