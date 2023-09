Siboldi responde a críticas tras la llegada de Marcelo Flores

Marcelo Flores llegó a Monterrey en la noche del día de ayer, para realizar sus exámenes médicos y firmar su contrato que lo vinculara por cuatro años al equipo universitario. Este fichaje ha desencadenado una serie de críticas por parte de la prensa y aficionados, en donde aseguran que Tigres “hecha a perder” las carreras de los prospectos mexicanos en Europa.

A estos cuestionamientos ha decidido responder el técnico de los “auriazules”. Robert Dante Siboldi expresó en conferencia de prensa que en esta clase de fichajes siempre se le busca la parte negativa, cuando el futbolista también podrá desarrollarse futbolísticamente en un club donde tendrá minutos de forma habitual.

“Eso no puedo opinar porque escucho cada cosa, no estoy para juzgar ni analizar lo que siempre se busca la parte negativa ¿por qué no vemos todo lo que pueda surgir? Si un jugador que viene a México o a Tigres es porque algo ha pasado, tiene las ganas de jugar por encima del tema económico, quieren jugar, todos los que fuimos jugadores el tema económico en cierto momento y el mayor tiempo en la carrera es querer jugar, hay momentos donde si se quiere consolidar económicamente para tener un futuro, a todos nos pasa, es válido, pero todo está por encima de querer jugar, entonces”. Expresó el entrenador uruguayo.

Flores es el segundo jugador mexicano repatriado por Tigres para el presente torneo. Eugenio Pizzuto también dejo el futbol europeo después de tres años, para regresar a México con la “U” de Nuevo León.