“A veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos”; Uriel Antuna contra la Selección mexicana

Luego del encuentro entre la Selección Mexicana y Australia donde ambas escuadras empataron con dos goles, el Tri logró empatar el marcador con anotaciones de Raúl Jiménez y Cesar Huerta luego de ir perdiendo dos a cero.

El futbolista del Tri Uriel Antuna después del juego comento que los jugadores llamados a la Selección Mexicana deben aprovechar al máximo la oportunidad y le ve poca importancia si militan el viejo continente o en la Liga MX.

“No sé si perjudique o no, no puedo dar una respuesta en concreto, muchas selecciones siempre han sido una mezcla de europeos y de la Liga MX y a veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos, no digo alguien en concreto pero todos debemos estar preparados para la oportunidad”, señalo Uriel Antuna para TUDN.