Clásico sin sabor y sin pasión

Adrián Chávez ex arquero de las Águilas del América declaro que el clásico nacional ha venido a menos, ha cambiado y ha bajado el grado de pasión con el que se vivía hace 20 30 años. Ahora es un duelo mas amistoso, con los futbolistas siendo amigos y menos rivales.

«La pasión que se vivía dentro y fuera de la cancha, no es por menospreciar, antes si perdías no te interesaba el Fair Play. Si te veías superado por el rival, veías la forma de desquitarse y esas broncas tremendas que se escenificaron es la diferencia. Ahora es menos visceral, no hay burlas, antes te burlabas del rival» declaro durante el foro de Leyendas.

Sobre la manera en que le juega Guadalajara al América menciono lo siguiente

«Yo veía diferente a Chivas cuando jugaba contra América que contra Cruz Azul, Pumas; no era el mismo equipo en actitud y los demás equipos jugaban un partido antes y otro después y no traían la misma actitud. América siempre es el querido u odiado, no hay medias tintas en el equipo, lo quieren u odian. Guadalajara es muy popular, esa es la diferencia»