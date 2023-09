‘Ruso’ Brailovsky le manda ‘recadito’ a André Jardine

El ‘Ruso’ Brailovsky es sin duda alguna una voz autorizada para hablar de las Águilas del América. Como jugador, dejó sin garganta a la fanaticada marcando goles a racimos. Como entrenador, aunque su paso fue relativamente breve, igual le alcanzó para meter a los de Coapa a una final de Copa Sudamericana, misma que perdieron ante Arsenal de Sarandí.

Ante la confusa situación que atraviesa el América, en la que por un lado los números te dictan que solo se ha perdido un partido, pero por el otro, en el accionar, hay más dudas que certezas, el ex delantero azulcrema y leyenda de las Águilas no se la pensó dos veces y le lanzó el siguiente ‘recadito’ a André Jardine en una exclusiva para El Universal Deportes:

“No hay otra dentro de la institución, peleas por los títulos y ganas los títulos, salir segundo no sirve de nada… Es preferible quedar eliminados antes de la liguilla que salir segundo, porque la gente no lo soporta… Si no se ganó se hicieron mal cosas, porque el hecho de estar contentos a lo largo del año sólo porque se juega lindo, ofensivo, se hacen varios goles y terminas primero puede ser que sirva en otros equipos, para el América no (sirve)”.

Con tan solo seis partidos disputados, en los cuales solo ha sufrido un descalabro, y de cara al partido más importante de la temporada regular: el clásico nacional frente a las Chivas, André Jardine experimenta en carne propia lo que es dirigir a un equipo como América, en donde la exigencia no sabe de treguas.