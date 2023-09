La Federación no sancionara con alineación indebida al Mazatlán

La crisis de resultados positivos que han atravesado las “Chivas” en el presente torneo, ha causado que busquen conseguir los tres puntos sobre la mesa. Reclamando una posible alineación indebida del Mazatlán, la cual ya fue resuelta por la Comisión Disciplinaria. Con un resultado no favorable para el “Rebaño”.

La Federación Mexicana de Futbol, dio a conocer por medio de sus redes sociales que no habrá sanción para el Mazatlán por tener en la banca a José Joaquín Esquivel. Argumentando que hubo una falla en el sistema, y los sinaloenses no fueron notificados por parte de la Comisión sobre una posible sanción. Manteniendo así la victoria de los “Cañoneros” 3-1 sobre el Guadalajara.

“En ese contexto, existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que NO SE CONFIGURA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE ALINEACIÓN INDEBIDA establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones.” Explicó la Federación en el comunicado.

La #ComisiónDisciplinaria informa sobre el caso del jugador de @MazatlanFC, Joaquín Esquivel. — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 27, 2023

Esquivel jugó las primeras tres jornadas del torneo con el Necaxa, en donde vio dos veces la tarjeta amarilla. Posteriormente fue vendido al Mazatlán donde terminó de conseguir las tres amonestaciones, para poder ser “sancionado”. Al final, las tarjetas que obtuvo con los “Rayos” no fueron contabilizadas y el error fue admitido por parte de la Federación.