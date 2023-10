“Lo que hizo es una falta de respeto”: Henry Martin revela que dijo Mohamed luego de salir enojado de la cancha

Tras terminar el clásico capitalino donde las águilas derrotaron un gol por cero a la escuadra universitaria en la cancha del estadio azteca, Antonio Mohamed, estratega de Pumas, relato que el árbitro del encuentro Víctor Cáceres “recibió órdenes” y beneficio al América.

Las declaraciones del turco llegaron a oídos de Martin por lo que no se quedó callado y respondió a las declaraciones del técnico argentino, quien también aseguro que los azulcremas jugaron a defenderse.

Él queda mal, se exhibe solo, no me gustaría hablar mucho de eso porque respeto al señor, a su trabajo, su carrera, pero lo que hizo es una falta de respeto para el partido porque no fue lo que sucedió, me hacen un penal que no me marcan y luego crítica eso, no escuché la conferencia, pero se exhibe solo», menciono Henry Martin.

De igual forma, el delantero menciono que Antonio Mohamed le dijo al acabar el encuentro en el estadio azteca.

«El partido no acaba y abandona a su equipo, se está yendo, pasó junto a nosotros y empieza a hacer señas de que se pagó, se amañó el partido y si hay video no sé si pueda hacerse algo. Lamentable porque se mancha el juego cuando ellos se plantaron bien en la cancha, hicieron un gran partido y hay que saber perder», reveló el atacante azulcrema.