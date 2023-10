¿Fue Salvador Cabañas mejor futbolista que André Pierre Gignac en Liga MX?

Hace 16 años Salvador Cabañas recibía del diario El País el premio “Rey de América”, distinción que premia al mejor futbolista sudamericano del año. Un galardón que ganaron futbolistas de la talla de Pele, Zico, Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona, Ruggeri, Riquelme y Caffu entre otros tantos. Un premio que no se le dio la importancia debida en la Liga MX, por su eterno conflicto con CONMEBOL y los clubes sudamericanos.

Salvador se retiro prematuramente 3 años después por la desgracia del atentado que sufrió en una discoteca de Ciudad de México y nos privo de seguir disfrutando su mejor futbol, así como sus grandes noches de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde se convirtió en el terror de los cuadros sudamericanos por aquellos años.

5 años después llegaría a México otro gran delantero extranjero, André Pierre Gignac que no necesita ningún tipo de descripción, es una leyenda total en el conjunto de los Tigres de la UANL y de los mejores extranjeros que han llegado al balompié azteca. En este aspecto entra una polémica ¿Fue mejor futbolista Cabañas o André Pierre Gignac?

Salvador anoto un total de 125 goles en Liga MX en 219 partidos disputados. En competiciones internacionales anoto 24 goles, que le valieron un bicampeonato de goleo de Copa Libertadores en 2007 y 2008.

André Pierre Gignac sigue en activo y lleva la friolera cantidad de 172 goles en Liga MX en 302 partidos disputados, en cuestión de títulos el francés se lo lleva de calle, con sus 5 títulos de Liga MX. Salvador solo jugo una final de Liga MX en 2007 y la perdió frente a Pachuca.

No hay duda de que el francés tiene mejores números y podría decirse que es mejor que Salvador, pero seria muy injusto compararlo con el francés porque Cabañas termino su carrera de manera muy precipitada por el atentado que sufrió, así como es injusto comparar los números de Salvador en competiciones de CONMEBOL, porque André no pudo disputar mas ediciones de Copa Libertadores y no debuto en Copa Sudamericana, por los problemas de calendarización de CONCACAF, Liga MX y CONMEBOL.