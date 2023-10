Turco Mohamed le responde a Santiago Baños

Antonio Mohamed entrenador de los Pumas de la UNAM salió a conferencia de prensa y uno de los temas fue su polémica de la semana pasada con el Club del América y Santiago Baños, después de las polémicas declaraciones sobre el arbitraje a favor de los de Coapa. Mohamed declaro lo siguiente:

«A los jugadores no les contesto porque les tengo respeto, al presidente sí. En cuanto a la multa, yo tengo otra opinión que es totalmente diferente. No hice ninguna queja al arbitraje, yo solamente dije que iban a obedecer (los árbitros), porque no hay ningún caso, ninguna situación en el futbol mexicano que el árbitro que dice ‘siga’ y después lo llaman de arriba, lo llaman del VAR, siempre que cobran desde ahí eso fue lo que dije, no dije otra cosa, después son interpretaciones porque escuché cada cosa»

«Órdenes de quién, hubiera sido bueno que te pregunten; la jugada del penal bastante clara. No hay una situación que al árbitro diga, yo vi esto y sigo con esto, el árbitro ve, marca falta, lo ve y cambia la situación. Acá el árbitro dice no, hay un contacto, pero Cabecita (Rodríguez) da dos pasos y se avienta, la vio el árbitro, pero van al VAR ven milimétricamente el contacto y por órdenes del VAR cobran penal, eso fue lo que dije en la declaración si quieren decir otra cosa nada más son opiniones como la quieran manejar».

Los Pumas de la UNAM golearon la anoche de ayer por un marcador de 4 – 0 a los Gallos Blancos de Querétaro y se posicionan en el cuarto lugar de la tabla general, el último lugar de clasificación directa para la fase final del Apertura 2023.