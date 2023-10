Tigres va por fichaje bomba

El Torneo Apertura 2023 aún no termina pero los Tigres ya planean los fichajes que podrían llegar la próxima campaña para darle una mejor cara a su plantilla y volver a ser campeones de liga.

De acuerdo con información del periodista Omar Zeron, la directiva felina busca fichar al joven delantero francés Denis Bouanga quien actualmente milita en LAFC equipo donde juega el jugador mexicano Carlos Vela, con quienes se enfrentaron en la Campeones Cup donde el club azteca se llevó copa en la tanda de penaltis.

“Aún no termina este torneo y Tigres ya planea lo que será la próxima temporada, me he enterado que realizan inteligencia deportiva enfocada en Denis Bouanga, el delantero de LAFC, es un objetivo para traerlo a San Nicolás, comienza la novela Les gustaría por rumbos del volcán?”, Publico Omar Zeron en su cuenta de Twitter.

Bouanga es un jugador francés de 28 años de edad, llego al conjunto angelino en el verano de 2022 por una cantidad de 4.5 MDE proveniente de St Etienne de Francia. Actualmente se encuentra tasado en 8 MDE de acuerdo con información del portal Transfermarkt.

Actualmente en la MLS cuenta con la cantidad de 33 goles y 14 asistencias en 51 encuentros oficiales.

En total en su carrera cuenta con 107 anotaciones y 46 asistencias en 301 juegos.