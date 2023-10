Joaquin Moreno lamenta errores que les costaron la derrota frente a Pumas

Joaquin Moreno entrenador de la Máquina Cementera de la Cruz Azul, lamentó en conferencia de prensa los errores que le costaron la goleada sufrida en la cancha del Estadio Azteca frente a Club Universidad.

“Una buena individualidad de Huerta hizo el 1-2, el primer tiempo fue bastante bueno, lo teníamos controlado, pero cometimos errores y ante Pumas no puede pasar“, aseguró el timonel en conferencia de prensa. “Ellos empezaron con un 4-4-2, logramos sobreponernos. El juego se iba a decidir con una individualidad y la lograron, nosotros tuvimos el 2-1, pero no fuimos contundentes. Ellos lograron concretar y nosotros no, por eso fue la derrota. Seguimos en eso. Son partidos de Liguilla, un error lo pagas caro. Se hablara en ese sentido, de esa inconsistencia. Lo analizaremos para tener los 90 minutos de concentración” declaró el estratega mexicano.

Sobre su continuidad en el banquillo cementero, declaró lo siguiente : “Estamos tratando de estabilizar esto. Hay planes, un proyecto a futuro. Al final eso queremos y tratar de clasificar, tenemos la esperanza de clasificar y trabajamos para eso. Hay que recuperarnos para el partido contra Tigres, del futuro no puedo hablar”.

Cruz Azul se coloca en la posición 15 de la tabla general después de 12 jornadas y sus opciones de repechaje siguen vigentes, veremos si son capaces de acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano.