Ángel Sosa insulta a Tiago Volpi en Toluca vs Querétaro desatando trifulca

Mal parado como directivo queda Angel “Rambo” Sosa quien al finalizar el partido entre los Gallos del Querétaro y los Diablos Rojos del Toluca, fue a encarar directamente al guardameta escarlata Tiago Volpi quien se encontraba realizando su tradicional oración.

El guardameta expreso lo siguiente sobre lo ocurrido:

«Estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar, cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras, y dijo que faltaba al respeto a la playera del Querétaro”

Volpi, quien actualmente cuenta con 4 goles en el presente torneo, menciona que posiblemente el enojo del directivo queretano fue por anotar un gol a su ex equipo.

“Creo que se molestó porque hice el gol al final, no voy a dejar de patear un penal, más cuando soy el cobrador oficial, porque es mi ex equipo. No tiene lógica y será una falta de respeto a la afición del Toluca, se molestó por eso, me empezó a dar muchas cosas, vino a pechearme, poner su cabeza en mi cara y me calenté, no pasó de esto», señaló el portero.

No conforme, la directiva de Toluca ha solicitado la intervención de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol para que exista una sanción ejemplar y sirva para que estos eventos no vuelvan a presentarse.

«Lamentamos y sobre todo condenamos los sucedido este domingo al final del partido ante Querétaro cuando un directivo de Gallos Blancos ingresó a la cancha del Estadio Nemesio Diez para agredir de manera directa a nuestro jugador Tiago Volpi. Algo que para nuestro club es inaceptable bajo cualquier circunstancia, ya que se busca como sociedad erradicar cualquier acto de violencia en todas sus formas.

«Por esta razón la directiva del Deportivo Toluca presentó este lunes una solicitud de investigación ante la Comisión Disciplinaria para que hechos como éste no se repitan, sean sancionados y quede constancia que nuestra Institucion como en el futbol la violencia no tiene cabida», se puede leer en el documento redactado por la escuadra mexiquense.

Twitter: im_bonus