Santiago Giménez replica frase de Chicharito “Imaginemos cosas chin.” de cara al Mundial 2026.

El delantero azteca Santiago Giménez actualmente es el atacante mexicano que pasa su mejor su momento en el viejo continente, después de sus grandes actuaciones que está teniendo con el Feyenoord de la Liga de países bajos debido a que es líder de goleo, lo cual le ha valido ser tomado en cuenta para formar parte de la Selección Mexicana.

El Bebote se encuentra inspirado y así lo hizo saber durante una entrevista en las redes sociales de la Selección Azteca, donde revivió la famosa frase que años atrás mencionó el goleador histórico del Tri Javier Hernández antes de la Copa del Mundo de Rusia 2018 en una entrevista con el panelista David Faitelson.

“Como dijo Chicharito, hay que imaginarnos cosas chingonas y esa frase por más que haya sido de burla, la he tenido mucho en mi cabeza, me ha dejado una gran lección…lo que me imagino es a México levantando la Copa del Mundo”.

El chaquito reconoció la trayectoria de Javier Hernández con el combinado azteca y con los clubes de elite en los que ha militado. Estos elementos no tuvieron la oportunidad de jugar juntos en el Tri, debido a que la última convocatoria de Hernández con la selección fue en 2019, mientras que por otro lado Santi Giménez apareció por primera vez en 2021.

En la actualidad, Javier Hernández se encuentra recuperándose de una lesión de fractura de los ligamentos de la rodilla con el LA Galaxy, la lesión antes mencionada lo ha tenido ausente en la campaña 2023 de la MLS. Por otro lado Santiago se encuentra concentrado con México de cara a la Fecha FIFA donde el Tri jugara ante Ghana y Alemania.