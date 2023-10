Filtran audio de pareja del Palermo Ortiz, Ex-esposa de Alan Pulido

Hace una semana Ileana Salas y Arturo Ortiz ‘Palermo’ confirmaron su relación sentimental, sin embargo, en Tik Tok se ha vuelto tendencia un video en el que se muestra un supuesto audio de ella expresándose mal del futbolista por “no tener la vida resulta”, y ahora la tachan de “interesada”.

De acuerdo con lo que circula en Tik Tok, Ileana Salas habría mantenido una conversación en Instagram donde presuntamente envió algunos audios en los que “se le escucha decir” que, si bien le gusta y siente atracción por el jugador de Pumas, ella “está acostumbrada a que sus novios tengan la vida resuelta”.

“Este niño no es codo, pero notas ¿no?, no tiene exagerado dinero, pero yo soy una persona que no me gusta trabajar”, se escucha en el que están involucrando a Ileana Salas.

Sin embargo, se sabe que el padre de Ileana es un reconocido médico regiomontano, y sus problemas no han sido económicos, antes ni después de ser novia de Alan Pulido, de quien se divorció recientemente luego de haber contraído matrimonio en el 2019.

Hasta ahora, Ileana Salas no ha salido a desmentir la supuesta filtración de audio en la que se le relaciona, sin embargo, publicó un video en sus historias de Instagram en el que se lee: “I love listening to lies, when i know the truth” (Me encanta escuchar mentiras, cuando sé la verdad).