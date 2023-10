Tigres pierde a otra de sus estrellas para el partido ante Chivas

El partido de este sábado entre Chivas y Tigres, no ha dejado de ser noticia en los últimos días. Primero se anunció que se cambiaba la sede del encuentro al estadio Jalisco, la cual fue casa del Guadalajara durante muchos años antes de mudarse. Este cambio se debió, porque el Akron albergará concierto de The Weekend, y se informó que el terreno de juego no estaría en las mejores condiciones para disputar el partido.

Ahora, Tigres anunció en el transcurso de esta tarde la baja de otra estrella del equipo para el partido ante el Rebaño. Ya que, los “auriazules” no podrán contar con Andre Pierre Gignac para este compromiso por suspensión, debido a una acumulación de tarjetas amarillas. Provocando que Robert Dante Siboldi tenga que recurrir a Nicolás Ibáñez como el delantero centro titular, situación que mantiene muy confiado al entrenador uruguayo.

“Siempre que tenemos uno menos es complicado, por la figura que es André habla por si solo, lo que representa y significa, lamentablemente toca pagar la suspensión, pero está Nico, está listo y trabaja para que en cualquier momento pueda jugar por André y con él, ha pasado, es una baja y Nico a va responder”, declaró.

Rafael Carioca no viaja a Guadalajara

Horas antes de abordar el avión para concentrase en el partido ante las Chivas, los Tigres han anunciado la baja de último momento de Rafael Carioca. Esto porque el futbolista sufre de una infección bocal, y por recomendación de los cuerpos médicos del club no dispondrá del brasileño para dicho compromiso.

“Se informa a nuestra afición que Rafael Carioca presenta una infección por lo que el cuerpo médico en conjunto con el cuerpo técnico decidieron que no hiciera el viaje a Guadalajara por precaución. Su retorno al trabajo grupal queda reservado a evolución”. Informó el club universitario en redes sociales.