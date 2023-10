Aficionados abandonan el autódromo después del error de Checo Pérez

Este fin de semana los corredores de la Fórmula 1 llegaron al Autódromo Hermanos

Rodríguez para el Gran Premio de México 2023. Claramente miles de aficionados

mexicanos se presentaron para ver a su ídolo, Checo Pérez.

Muchos aficionados llegaron con la ilusión de volver a ver a Checo triunfar cómo la GP del

año pasado, después de haber quedado en tercer lugar.

Pero este año no se les cumplió, luego de que en la primera curva Checo chocará con

Charles Leclerc, ocasionando severos daños en su monoplaza. Checo confesó que tuvo

que aumentar el riesgo en esa curva porque no le bastaba tan solo con quedar en el podio,

él quería ganar la carrera, “Para mi hoy no fue suficiente, quería ganar la carrera y lo

volvería a intentar”.

Por este suceso, los aficionados del corredor mexicano se mostraron molestos y se

comenzaron a retirar desde muy temprano del autódromo. Otros tantos, se mostraron

decepcionados y compartieron vídeos en sus redes sociales del accidente.

Muchos compraron el boleto, únicamente con la intención de ver a México en alto, pero

lamentablemente no se pudo conseguir en esta GP. No obstante, muchos admiradores de

las carreras, siguieron con las porras a pesar de lo sucedido, mostrando el apoyo al

corredor mientras salía de la carrera.

Nota redactada por: Mariana Montemayor