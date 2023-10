La historia espera a Cavani

El uruguayo eligió al Xeneize por encima de ofertas más suculentas solo para cumplir su sueño de levantar la Copa Libertadores con el conjunto de la Riberta. Pronto se podría hacer realidad.

Edinson Cavani no necesita carta de presentación porque su carrera atestigua el gran delantero que es. El 2023 para el uruguayo puede acabar mejor de lo que se pensaba cuando comenzó hace 11 meses. Un cambio de liga, de país y de residencia en los últimos meses que lo ha llevado de vivir en Valencia a asentarse en Buenos Aires. Y eso que no aceptó ofertas de Arabia Saudita y otras suculentas que le podrían haberle dado un mejor retiro, como la de Vasco de Gama. El Matador dio el sí a Boca Juniors porque uno de sus sueños era salir campeón con el club de la Riberta. Ahora, está a 90 minutos de pasar a los anales del club si logra levantar la séptima Copa Libertadores contra Fluminense.

La adaptación de Cavani a la Liga Argentina y, ahora, a la Copa Argentina no ha sido como se esperaba cuando fue fichado. Su acierto de cara al gol no es el mismo que solía tener en Europa; no se sabe si se debe por la edad (recordemos que ya tiene 36 años) o si su olfato ya decidió retirarse antes que el propio jugador. A pesar de no aportar goles, el uruguayo contribuye con buenos movimientos en ataque, personalidad para nunca achicarse y un despliegue total por todo el frente de ataque. Sin duda, el sacrificio en cada partido ha sido evidente para una afición que ya ama a su jugador.

Su segundo gol como Xeneize, el primero fue contra Platense, se presenció en la vuelta de las semifinales contra Palmeiras. El Matador abrió el marcador contra los brasileños, aunque luego el partido terminó decantándose desde la tanda de penaltis.

Cavani es uno de esos jugadores que, con solo mencionar su nombre por megafonía, despierta cierto temor en el equipo rival. No importa la edad que tenga o si no está pasando por un buen momento goleador, el uruguayo tiene esa aura que solos los grandes futbolistas poseen. Algo similar se podría decir de Marcelo, que regresó al club de donde creció, Fluminense, para buscar la primera Libertadores de su historia. Los dos veteranos se verán las caras en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Después de jugar 17 temporadas en el fútbol europeo, Cavani vive cada partido con la camiseta de Boca con pasión y con la misma ilusión que podría tener un debutante. Por eso, esta final será especial para el uruguayo que llegará sin la carga de los partidos con su selección, debido a que Marcelo Bielsa parece ser que ya no cuenta con él para la reconstrucción de Uruguay de cara al Mundial de 2026. La Libertadores podría ser el colofón para completar su alargado palmarés.