Edson Álvarez y su West Ham eliminan al Arsenal en la Copa

El primer gran fracaso de la temporada para los dirigidos por Mikel Arteta, se acaba de dar en la tarde de este miércoles cuando el West Ham eliminó en el London Stadium a los Gunners con un marcador de 3-1.

Las anotaciones para los “Hammers” comenzaron con un autogol de Ben White, un segundo del Ghanés Mohammed Kudus, y el definitivo llegó del canterano inglés, Jarrod Bowen. Con este resultado avanzan a la siguiente ronda (Cuartos de final), y sueñan con ganar una copa de la liga por primera vez en su historia.

El Arsenal no puede romper la maldición con la que acarrean en la Copa EFL, y es que a pesar de no ser la competición más importante del futbol inglés. Los de Arteta, no han podido ganarla desde la temporada 92-93 por lo que no podrán cumplir con dicha asignación pendiente. Aunque por información cercana al club, su prioridad en este momento es ganar la Premier League, y pelear por la Champions League.

Edson Alvarez clave en la victoria

Uno de los grandes partidos de la temporada para el “Machin”, al que cada vez se le ve mejor en el equipo inglés. En este partido tuvo la oportunidad de jugar los 90 minutos, y dio un recital de como apoderarse del medio campo. Se le vio distribuyendo, anticipando e incluso se encargó de anular a uno de los futbolistas claves del sistema del Arsenal, el italiano Jorginho.

Para el futbolista mexicano seguirá un descanso, porque fue suspendido para el siguiente compromiso de la Premier League por acumulación de tarjetas amarillas. Aun así, de alguna forma esto sirvió para tener acción durante todo el partido, y así brindarle a toda la afición del West Ham una alegría más.