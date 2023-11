“La peor participación del Atletismo mexicano en Juegos Panamericanos” Ana Gabriela Guevara

Ana Gabriela Guevara presidenta de la Comisión Nacional de Deporte critico el accionar de la delegación mexicana de Atletismo en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, donde solo se han conseguido 3 medallas, la ex corredora campeona de la Golden League 2003 se mostro decepcionada y triste, porque el atletismo mexicano es históricamente un deporte fuerte para las delegaciones mexicanas.

“Es destacable que se tenga a una mexicana (Cecilia Tamayo) en la final de los 100 metros, viene con una pequeña lesión que la priva de ser un poquito de ser más protagónica, pero tendría que ser enfática y objetiva de decir que el atletismo de México queda a deber, posiblemente sea la peor participación de México en los Juegos Panamericanos al irse sin ningún metal, pero también es el reflejo de la Federación que se tiene en México y del no trabajo que se ha hecho con el atletismo mexicano, así que es lamentable.

“Es triste que el atletismo mexicano se vea tan rezagado y tan distante de lo que algún día fue en el fondo, en la caminata y en algunas otras pruebas de campo” agrego la medallista de plata en Atenas 2004.

Sobre la Federación Mexicana de Atletismo y su desempeño declaro lo siguiente

“Es un trabajo en conjunto, hay que recordar que en atletismo hemos trabajado de manera colaborativa con los atletas, no hay vínculo con la Federación Mexicana de Atletismo, por la situación legal que atraviesan no se le puede otorgar recurso de manera directa, sin embargo, hemos trabajado con algunos atletas, pero esto se debe a la no colaboración directa de la Federación con los atletas, el no fogueo, el no desarrollo de las propias disciplinas que lamentablemente hoy se ve reflejado en los resultados”.