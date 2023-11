Los nuevos «Galacticos»

Con la llegada de Luis Suárez, el Inter Miami va por todo. David Beckham crea ‘otro’ Barcelona, pero en la MLS.

Con el mal trago de la eliminación de los playoffs ya digerido y dejado atrás, el Inter Miami se encamina hacia una ilusionante nueva temporada. Luego de lograr el octavo Balón de Oro de Messi, el primero fuera de las cinco grandes ligas, David Beckham parece decidido a armar un equipo a imagen y semejanza del astro argentino. Además de las contrataciones de Sergio Busquets y Jordi Alba, realizadas a la par que el diez, las ‘Garzas’ contarán con un nuevo refuerzo de lujo, Luis Suárez. El uruguayo acaba contrato este mes de diciembre con Grêmio y ya habría un principio de acuerdo para su arribo a la MLS.

Con la marcha de Josef Martínez, a quien finalmente el club no renovó el contrato, el ‘Tata’ Martino encontró un vacío enorme en la delantera rosada. El venezolano, como tal, fue el primer gran fichaje de Beckham en su proyecto, aunque sus números llegara a convencer a la afición. Con 21 goles y 7 asistencias en 49 encuentros, el Vinotinto dejará paso para que un nuevo ‘killer’ llegue a la MLS. La salida de Josef era necesaria para la llegada de Suárez, un jugador por el que el Inter ya lo intentó todo el pasado verano, pero que se encontró de bruces con el rotundo ‘no’ de los gaúchos. Al final, un ‘galáctico’ se marcha para que entre otro todavía más ‘galáctico’.

Un proyecto made in Barcelona

Con Luis Suárez a bordo del barco rosado, David Beckham logra firmar a su álbum de cromos a la columna vertebral de aquel Barcelona que se alzó con la Champions League en Berlín hace casi una década. A falta de los Ter Stegen, Rakitic y el tan codiciado Neymar, el Inter Miami podrá disfrutar de un equipo que dominó en Europa en una temporada para los anales de la historia, aunque ahora habrá que ver si se puede soñar o no con un reencuentro de la MSN. Si bien los años han pasado, la calidad sigue intacta.

Con el fichaje de Luis Suárez, la delantera de las ‘Garzas’ se vacunarán de algo de lo que han pecado esta temporada, falta de puntería sin Messi. La calidad del equipo está muy clara, con el ‘Tata’ Martino pudiendo contar con jóvenes promesas, pero que aún les falta un ápice de madurez. Jugadores como Facundo Farías han sabido darle un toque de gol al equipo, pero no fue suficiente. Suárez no solo podrá hacer que la hinchada cante más goles, si no que en los últimos años su faceta de asistidor ha terminado por explotar. Esta temporada con Grêmio suma 19 tantos y 16 asistencias para convertirse en el jugador más determinante de su club y puede que de todo el Brasileirão.