Al PSG no le importa que Mbappé salga gratis

Si no renueva su contrato y se marcha en 2024, el conjunto parisino no perderá dinero al haber perdonado el delantero sus primas y bonus en agosto.

La renovación de Kylian Mbappé con el PSG sigue en punto muerto, pero al menos las cifras de una posible salida parecen aclararse. Según la información de L’Équipe, en caso de que no suscriban un acuerdo, el club, en lo económico, no sufriría un agravio después de que ambas partes llegaran a un punto común en agosto para que el delantero perdonara una cantidad importante en primas y bonus de fidelidad.

Aquella reunión, acaecida en el Parque de los Príncipes en la jornada 1 de la Ligue 1 contra el Lorient, justo un día antes de que Mbappé fuera reintegrado y perdonado de su castigo por no renovar, fue el punto de partida de la reconciliación entre el PSG y el jugador. El capitán de la selección francesa volvió a sentirse importante y los dirigentes parisinos, por otra parte, transmitieron un optimismo desmesurado y erróneo.

Esta temporada, el exjugador del Mónaco, máximo goleador de la Ligue 1 con diez goles, se ha mantenido en silencio para no alimentar rumores sobre su posible salida y para no dar pistas sobre una hipotética ampliación de contrato. Su última comparecencia fue el 15 de junio, en Faro, Portugal, antes de un Gibraltar-Francia. Desde entonces, el silencio ha sido total y el futbolista se ha mantenido al margen de cualquier comparecencia pública.

Al Khelaïfi, quien aseguró en agosto que “Kylian era un muchacho fantástico y su familia también”, intentó echarle un pulso al delantero en verano, asegurándole que se quedaría en la grada si no renovaba o aceptaba salir. La estrategia no surtió efecto y, después de una conversación en agosto, la relación se recondujo.

Los resultados en la Champions podrían jugar un rol importante. Una de las promesas que le hizo el presidente al francés, allá por mayo de 2022, era la de dotarle de un equipo competitivo que aspirara a ganar la Copa de Europa cada temporada. Tras un primer año malgastado de su contrato, el segundo, con Luis Enrique en el banquillo, puede ser diferente.

En el caso de que no renueve, el PSG no sufriría un impacto económico importante. Mbappé se comprometió, según L’Équipe, a perdonar una cantidad que podría ascender a 100 millones de euros en concepto de primas de fidelidad y bonus. El periódico francés no descarta en la puja por ficharle al Liverpool, que ya lo intentó en agosto de 2017 antes de que se marchara a París. El Real Madrid, discreto por el momento, espera. En enero de 2024, será libre de negociar con el equipo que quiera, por lo que Al Khelaïfi y Luis Campos deberán ponerse manos a la obra para repetir el mismo escenario que hace dos años.