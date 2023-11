“Sé que son mis últimos años, cuando no tenga esto lo voy a extrañar muchísimo” Lionel Messi

El astro argentino ganador de 8 Balones de Oro y 6 Botas de Oro ve cerca el final de su carrera, En el documental de Apple TV+ “Messi llega a Estados Unidos” el máximo goleador de la historia del Barcelona, repasa el futuro próximo de su carrera, donde esta consciente que no le quedan muchos años en activo.

“Sé que son mis últimos años, sé que cuando no tenga esto lo voy a extrañar muchísimo. Porque por más cosas que encuentre por hacer nada va a ser parecido a esto, que lo hice toda mi vida”

“Siempre intenté aportar lo mejor de mí , ser un ejemplo tanto dentro y fuera de la cancha, con actos más que con palabras y siempre fui uno más del vestuario”.

“Me cuesta mucho el no estar dentro de la cancha, el no jugar de titular o salir, toda mi carrera fuí de esa manera, siempre quiero estar dentro, intentar ayudar y jugar” declaro el reciente ganador del Balón de Oro 2023.