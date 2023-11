Arne Slot hablará con Santiago Giménez por “exceso de confianza”

El entrenador del Feyenoord ha quedado inconforme por las últimas actuaciones del mexicano.

Santiago Giménez no ha tenido sus mejores partidos últimamente. La semana pasada se fue en blanco en la derrota contra el Twente (la primera de la temporada en Eredivisie) y ayer falló un penal en el triunfo ante el Waalwijk. Arne Slot, director técnico del Feyenoord, se ha dado cuenta de ello, y dijo en conferencia de prensa que tendrá una plática con su jugador para tratar de revertir su situación.

“Un penalti fallado nunca es agradable, pero si fallas con un marcador adverso simplemente no sirve de nada. Creo que es agradable que la gente tenga confianza en sí misma, pero tampoco hay que exagerar. La confianza en uno mismo no debería convertirse en arrogancia”, concedió.

❌ ¡EL PEOR PENAL A LO PANENKA EN LA HISTORIA! ❌



😓 Santi Giménez y un cobro TERRIBLE pic.twitter.com/qjB9Yrkh2R — Futbol Picante (@futpicante) November 4, 2023

A pesar de eso, el entrenador neerlandés dijo no estar disgustado con Giménez. Al contrario. Recordó que ha sido una pieza clave de su equipo desde su llegada el año pasado: “Molesto no. Después del partido dije que Santi nos ha salvado muchas veces durante el último año y medio y ha demostrado cosas muy buenas. Creo que no ha jugado muy bien en los últimos dos partidos, así que tendremos una conversación sobre eso”.

Santiago Giménez y su club regresarán a la acción este martes 7 de noviembre cuando enfrenten de nueva cuenta a la Lazio, en la cuarta jornada de la UEFA Champions League.