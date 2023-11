Miguel Herrera critica a su ex equipo

Luego de la derrota que sufrió Tijuana a manos de las Águilas del América por marcador de 3-0 el día de ayer en el Estadio Azteca, Miguel Herrera no se guardó nada a la hora de criticar el trabajo arbitral y también el funcionamiento de su ex equipo en la conferencia de prensa posterior al partido.

Visiblemente molesto, el DT fronterizo aseguró que las dos tarjetas amarillas mostradas a Kevin Balanta fueron injustas: «El árbitro nos desajustó el partido, hay que analizar las tarjetas porque para mi ninguna de las dos lo es. Cuando te sacan un jugador, empiezas a flaquear y a darles espacios».

Por otro lado, Herrera Aguirre señaló que esta versión del América no fue la más vistosa del torneo: «Once contra once yo no vi al esplendoroso América. Es un equipo fuerte, sólido, con buenos jugadores, pero el mío le estaba compitiendo de igual a igual».

Finalmente, Miguel lamentó las oportunidades de gol que desaprovechó Xolos previo a la expulsión de Balanta: «Era un partido muy parejo hasta que vino la expulsión y se inclinó la balanza. Nosotros tuvimos un par de oportunidades muy claras de gol».

Tijuana en el Apertura 2023

La escuadra tijuanense está de momento en el sexto lugar con 23 puntos, producto de siete triunfos, dos empates y siete derrotas. Pumas (7mo con 22) y Toluca (8vo con 21), que juegan hoy ante Atlas y Santos, podrían rebasar a Tijuana y mandarlo al octavo sitio.

Xolos tiene, al menos en el «Play In», su lugar garantizado. Deberá ganarle a Pachuca en la última jornada y esperar combinaciones de resultados para terminar en los primeros seis lugares y calificar de manera directa a la Liguilla.

Miguel Herrera: números con América

En dos etapas como entrenador amarillo (2012-2013 y 2017-2020), Miguel Herrera sumó 142 victorias, 66 empates y 69 derrotas en 277 partidos dirigidos.

Fue campeón en los torneos Clausura 2013 y Apertura 2018, derrotando en ambas finales a Cruz Azul.