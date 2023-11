Tuca declara que no dirigiría a uno de los equipos más grandes de México

Recientemente Ricardo Ferretti fue anunciado oficialmente cómo analista de ESPN. Al

instante presentó varias opiniones fuertes sobre el Atlético de San Luis vs América.

Varios de sus comentarios iban dirigidos principalmente a las Águilas, y para él, la poca

oportunidad que el equipo de Jardine se lleve el título del Apertura 2023, “América con esto,

no tiene chances de ser campeón”.

En una entrevista de bienvenida a ESPN, se le cuestionó al técnico brasileño si dirigiría al

América, a lo que inmediatamente y sin pensarlo dos veces, contestó que no. El Tuca

Ferretti, firme en su postura de no, explica que él se podría considerar inadaptado al

América.

Además, menciona que si llegara a aceptar este puesto, sería rechazado por Pumas, “Mi

pasado con Pumas lo llevo muy adentro en el corazón, así que prefiero quedarme con todo

el cariño que tengo de la comunidad universitaria”, estás fueron las palabras de Ferretti.



