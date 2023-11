Ya hay fecha para Faitelson y André Marín en Televisa

La empresa de San Ángel ha sido polémica a través de los años en diversos aspectos, y en el aspecto de la televisión y el futbol para nada es la excepción, y esta vez es con dos periodistas que llegaron oficialmente el 16 de octubre para la empresa de Azcárraga.

La jornada 17 del Apertura 2023, podría tener comentaristas debutantes con la integración de David Faitelson, y André Marín, el debut de los ex empleados de Tv Azteca se podría dar en los partidos del sábado 11 de noviembre entre Pumas vs Chivas, y Tigres vs América, esto al ser comentado y revelado durante la transmisión del América vs Xolos en TUDN.

Los dos polémicos comentaristas partieron de Tv Azteca, y llegaron a diferentes medios nacionales e internacionales; Faitelson llega proveniente de ESPN, y André Marín de Fox Sports, ambos competían en los programas de mesa de debate a través de una mesa, siendo: Futbol Picante y La Ultima Palabra.

Ambos periodistas ya habían colaborado para su nueva empresa, pero no a tal grado que se da a conocer con la televisión, pues en su paso ahí fue con el proyecto “Tercer Grado Deportivo”.

Cabe recalcar que André Marín no había estado en las pantallas tras un no tener problemas de salud desde el 2022.