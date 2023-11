Fanático se quita la vida despues de la derrota de Boca en Libertadores.

El fanático de 23 años se quitó la vida tras la derrota que sufrió el elenco argentino en la final de la Copa Libertadores. “Por ellos se mató mi hijo, por Boca”, mencionó la madre en un desgarrador relato.

Impacto en Argentina por el suicidio de un hincha de Boca Juniors. A sus 23 años, Marcelo Alejandro Morales, quien se desempeñaba como policía en Buenos Aires, se quitó la vida luego de que el cuadro argentino perdiera la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, el pasado sábado.

Tras lo ocurrido, la prensa trasandina acudió al domicilio del fanático y conversaron con su madre, quien tildó de “basura” al club y lo responsabilizó por la muerte de su hijo.

“Era re fanático de Boca, si perdía él estaba mal, deprimido, decía que Boca no podía perder. Boca es una basura, porque mataron a mi hijo. Por ellos se mató mi hijo, por Boca. Yo ahora a mi hijo no lo tengo, y no hay ningún jugador ni nadie que a mí me dé el pésame”, señaló Verónica entre lágrimas.

Además, la mamá del hincha fallecido reveló que días antes de la final de Copa Libertadores, su hijo habló de matarse en caso de que los “Xeneizes” perdieran el título. “Hace tres semanas, le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo: ‘Si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”, comentó.

El hincha de Boca Juniors se disparó con su arma reglamentaria y fue encontrado sin vida en su habitación. La tragedia ocurrió en el barrio Don Orione de Claypole, en Buenos Aires.