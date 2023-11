Jenni Hermoso rompe el silencio.

La delantera española, Mujer GQ del Año, cuenta lo que ha vivido tras la final del Mundial: “He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué yo”.

Jenni Hermoso rompió su silencio en una entrevista para la revista GQ. La internacional española habló de cómo lo ha pasado después de lo ocurrido en la final del Mundial, el pico con Rubiales y el posterior tema judicial.

La jugadora del Pachuca aprovechó para contarle al mundo sus días difíciles -que gestiona con su psicóloga- antes de volver a la Selección. Hace unos días la delantera madrileña volvía a sonreír juntos a sus compañeras. Incluso ante Italia en Salerno fue la jugadora clave del encuentro, anotando el gol en los últimos minutos.

“Hace tres meses ni era campeona del mundo, que es lo máximo a lo que podía aspirar, y desde luego no me imaginaba estando en el punto de mira. Tengo muchas discusiones con una amiga porque no creo en el destino. Para mí son cosas que te pasan porque tú las has trabajado. No sé si la vida me tenía preparado esto o no, pero me ha hecho verlo todo de otra manera y darme cuenta de que, aunque haya llegado a lo más alto en mi carrera deportiva, hay mucho más. Me tengo que poner nuevos objetivos para volver a superarme a mí misma”, admitió.

Jenni fue más allá: “Estas semanas han sido muy difíciles. También el tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol. No he perdido la ilusión”.

La madrileña habló tras volar a España para ir convocada con La Roja. Era su regreso tras el Mundial y todo lo ocurrido ese 20 de agosto en Sídney. “Fue un día bastante duro, volvía después de todo lo ocurrido. Tampoco había visto a mis compañeras, ni me había puesto la ropa de la selección, ni la camiseta con la estrella. Salí de casa tranquila, luego tuve algún bajón, pero en general trato de estar contenta. Para una futbolista, no hay nada más bonito que poder jugar para su país”.

La futbolista intenta volver a recobrar la rutina, eso hizo tras cruzar el charco y pisar Madrid. “Siempre que llego a España, lo primero que hago es ir a casa de mis padres. Vienen mis tíos y primos, veo a mi sobrina, comemos cocido… Soy una persona muy familiar”.

Valores: “Siempre he vivido en un barrio humilde y es primordial tener en cuenta al trabajador. Gracias a este deporte tenemos una posición y podemos cambiar muchas vidas, aunque no seamos del todo conscientes. Ahora, como campeonas, se nos escucha más. A nivel personal, no peleo por un estatus. Para mí, mi vida es mi barrio, mi familia, mi gente, las cosas más básicas. Nunca haré nada solo por ganar más dinero. Poder luchar por esto [unas condiciones más dignas para las futbolistas] es otro orgullo y ahí sí que quiero hacerme notar. Si tengo que poner mi cara para conseguir un cambio, adelante”.

Sobre la crisis de ‘las 15′ que se vivió hace más de un año, se refirió también.

“A mí siempre me ha gustado estar con la selección, representar a mi país, pero había algo que nunca me dejaba disfrutarlo del todo y si no hubiera pasado esto, todo hubiera seguido igual”.

Paso adelante con el SeAcabó

“Con todo lo que ha pasado, creo que muchas de nosotras hemos sido más conscientes de lo que realmente significa la palabra ‘feminismo’, incluidas muchas amigas y familiares. Nosotras, en el fútbol, hemos vivido en primera persona la lucha por la igualdad. Nos han llamado caprichosas. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Me da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino. Obviamente lo sabemos y nunca hemos pedido cobrar como ellos. Simplemente queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande. En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo”, sentenció.

“Creo que por eso se ha generado tanto revuelo y, en concreto, se ha causado tanto daño hacia mi persona. He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca”.

Su hermano, en el foco

Jenni ha mostrado su cariño a su hermano, un apoyo claro en todo este tema. “Me vio ser campeona del mundo y, sin comerlo ni beberlo, ha acabado metido en esta historia porque estuvo allí, lo vivió todo conmigo. Mi hermano está siendo muy importante en este proceso, porque aparte de todo lo que supone contar con su apoyo, me aporta una visión masculina con mis mismos valores. Es mi familia, pero también un hombre que está apoyando la causa. Para mí, tiene mucho valor que tenga esta mentalidad”.

La española ha mandado un mensaje a sus compañeros de selección. “Entiendo que cada uno piense como piense y a mí también me encantaría poder centrarme solo en mi deporte, pero cuando ves situaciones injustas, tienes que estar de un lado o de otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente: el apoyo de ellos no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho”.

“Soy muy Tauro, cabezona, mi madre siempre me lo dice. He sido muy impulsiva toda mi vida pero, con el tiempo, he aprendido a ser una persona que controla mucho, no tanto los sentimientos, pero sí las situaciones. Aunque en esta época está habiendo muchas cosas que se me escapan”.

Sobre cómo le gustaría que la recordaran, Jenni lo tiene claro: su fútbol. “Como una persona que ha querido dejar a España en lo más alto, pero, sobre todo, como alguien que ha intentado que muchas mentalidades cambien. Por suerte o por desgracia, está esta historia, pero voy a aprender a aprovecharla positivamente para pelear por lo que creo que es bueno para la sociedad. El movimiento #SeAcabó debe traer una nueva era. Estos meses, con todo lo ocurrido, la mente se me ha ido un poco del camino del fútbol. Por momentos no recordaba que era futbolista. Pero vuelvo a un entrenamiento, a un campo, a ponerme el uniforme, y quiero dar mi mejor versión otra vez. En la carrera a los Juegos Olímpicos, en mi equipo en México, en la selección. Voy a seguir disfrutando de este deporte”, sentenció.