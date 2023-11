Julio César Chávez Jr., habría ingresado a un hospital psiquiátrico

El hijo de la leyenda del boxeo habría consumido decenas de pastillas para bajar de peso y su esposa dio el aviso a las autoridades.

Julio César Chávez Jr., sigue en el ojo del huracán, esta vez por supuestamente haber sido ingresado a un hospital psiquiátrico después de consumir varias pastillas para bajar de peso, luego de que su esposa diera el aviso a la policía ya que temía por su seguridad debido a que había consumido decenas de pastillas.

Fue el medio TMZ Sports el que hizo de conocimiento público el hecho y es que Frida, la esposa de 37 años del pugilista, llamó a la policía el 24 de octubre en el área de Hollywood porque su esposo “había ingerido una gran cantidad de medicamentos potencialmente peligrosos” y quería que fuera revisado por los médicos.

Aunque no se dan muchos detalles de lo ocurrido, el mismo medio mencionó que no habrían dejado ir al mexicano luego de ser examinado ya que los funcionarios determinaron que debía ir a un hospital psiquiátrico para recibir el tratamiento adecuado y pudo haber estado recluido hasta 72 horas en el conocido como 5150 en California.

En Estados Unidos, las leyes dicen que, si una persona es potencialmente peligrosa para ellos mismos o están gravemente discapacitados, deben ser retenidos “para evaluación, evaluación e Intervención de crisis”.

La salud del Junior preocupa a toda su familia, así lo dejó claro la leyenda del boxeo, Julio César Chávez recientemente en el podcast ‘Bromeando con los Rivera’.

“Es algo muy doloroso para mí, porque los hijos son otra cosa. El dolor más grande que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no lo puedo ayudar. Estuvo un año en un anexo, todos muy contentos y todo, pero a la semana salió y ¡otra vez! Yo digo: ‘Dios mío, ¿qué pasó?’. No es posible que a la semana recayera en las pastillas y digo: ‘¿Qué hago?’. Lo he metido otra vez a la clínica, se limpia y otra vez sale”.