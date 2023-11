“América tiene todo para ser campeón”: Alfredo Tena

El exjugador y capitán de las Águilas del América Alfredo Tena repaso los temas de actualidad del conjunto de Coapa en entrevista para Claro Sports, donde declaro lo siguiente

«Yo creo que sí (pueden ser campeones), más que ya tienen la experiencia de haber perdido en Liguilla, no creo que cometan los mismos errores de las pasadas. Los veo bien, competitivos, concentrados. Un técnico no cumple si no gana el título, la directiva siempre te pone los mejores jugadores, te da lo que quieres, tienen todo para ser campeones, ahí se exigen campeonatos y Jardine solo ha cumplido con calificar, le falta todavía la fase más difícil».

Sobre si seria un fracaso no lograr la anhelada 14, recalco lo siguiente

«Sí (sería un fracaso si no ganan el título). Tienen dos equipos que podrían ser titulares en cualquier lado, tienen mucho apoyo; para nosotros sí es un fracaso no ser campeones a pesar de que hay muy buenos equipos. Se planea todo para ganar el campeonato, no nos alcanza con llegar a las semifinales como ha pasado últimamente”