Robert Dante Siboldi ve el Bicampeonato como una ilusión, y no como una obligación

Nos acercamos a la última jornada del torneo, y los pronósticos sobre quien será el próximo campeón del futbol mexicano son el tema principal en los medios de comunicación. Uno de los equipos que pinta con posibilidades para llevarse el título son los Tigres, los cuales se han mantenido en las primeras posiciones en casi todo el torneo.

Los Universitarios buscaran cerrar con broche de oro una de las generaciones más importantes en la historia del futbol nacional, e intentaran hacerlo logrando un objetivo pendiente, el Bicampeonato.

Muy pocos equipos en México han podido consagrarse con este gran logro, y recientemente en 2022 los rojinegros del Atlas se alzaron dos veces seguidas con el campeonato y si nos vamos más atrás, los Panzas Verdes del León lograron conseguirlo siendo campeones en el Apertura 2013 y Clausura 2014.

Siboldi ve el Bicampeonato como una ilusión

En rueda de prensa el entrenador de los Tigres, Robert Dante Siboldi; habló con los medios de comunicación sobre el objetivo que tiene la institución en este Apertura 2023, y es ser Bicampeones de México.

En la previa del último partido ante el América, el estratega uruguayo confirmó la gran ilusión que existe en volver a alzar la Copa y no lo ve como una presión u obligación el conseguir dicho objetivo.

«No siento (presión). Me siento con el deseo, con ilusión, de no fallarle a la gente. Me encantaría poderlo lograrlo porque el grupo es sensacional; me siento privilegiado estar al frente del equipo, trabajamos en todos los aspectos, lo vemos en ellos que tienen una gran ilusión porque está latente de lograr lo que le falta a este club, y que algunos redondeen su carrera en este club, lograr el Bicampeonato sería sensacional», comentó Siboldi en conferencia de prensa.

También el director técnico de los auriazules, hablo un poco sobre su enfrentamiento contra las “Águilas” y dio a conocer que es muy probable que hayan rotaciones en el último partido para cuidar a los futbolistas de cara a la liguilla.

«Siempre estamos cuidando el tema de las tarjetas, y todo lo que respecta a los físico, lesiones y en este caso vamos a esperar hasta el último día para la determinación», aseguró el técnico de la U.