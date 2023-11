Siboldi responde a Igor Lichnovsky: «Nunca le dije que no entraba en planes»

Durante el Clausura 2020, el entrenador uruguayo dirigía a los celestes y el zaguero militaba con ese equipo; sin embargo, Igor mencionó que previo al arranque de ese certamen le habían notificado que debía buscar nuevo club.

Robert Dante Siboldi desmintió la versión que Igor Lichnovsky platicó en una reciente entrevista sobre su salida de Cruz Azul, donde señaló que le habían dicho no entraba en planes del equipo. Durante el Clausura 2020, el entrenador uruguayo dirigía a los celestes y el zaguero militaba con ese equipo; sin embargo, Igor mencionó que previo al arranque de ese certamen le habían notificado que debía buscar nuevo club.

“Se me informa que no contaban conmigo, hay que buscar un nuevo lugar, me estoy recuperando… Empieza el torneo en enero, me acuerdo que Robert como a la tercera fecha, su cuerpo técnico, de la nada se acerca y me dice ‘necesitamos que juegues’. No había mucha relación en este tiempo y de repente ‘necesitamos que juegues’”, platicó el chileno en entrevista con Ricardo Peláez.

Derivado de ello, Siboldi, ahora director técnico de Tigres, mencionó que esa versión no es cierta, además de puntualizar que, en el caso de su salida de los felinos, fue por tema de reglamento y no por gustos.

“Es difícil el tema de Igor, primero no es cierto lo que está diciendo, nunca yo le dije que no entraba en planes, estando en Cruz Azul, nunca le dije que tenía un equipo para él en la MLS. Aquí no se le dijo que no entraba en planes por un tema de gustos, aquí era el cupo de extranjeros y teníamos que decidir en qué posición había sobrecupo y fue en la defensa, por eso fue la decisión, no fue mía sino hablada en varias reuniones… Sino hubiera sido por reglamento, Igor seguiría en el equipo”, soltó.

Ahora, Lichnovsky forma parte del Club América y se medirá a su ex equipo y al propio Siboldi este sábado, en la jornada 17 del Apertura 2023.