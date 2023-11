Zidane le cuenta a Messi la anécdota con Florentino de por qué eligió el ‘5′ en el Madrid

En una conversación exclusiva de Adidas, el francés le contó al argentino el motivo por el que el presidente del Real Madrid le instó a heredar el dorsal de Sanchís.

“Jugadores que, por ejemplo, en Madrid tenías a Figo con el 10 pero no importaba porque luego al final el 5 me ha gustado el número, me ha gustado todo y bueno, la historia, al final lo importante es lo que se hace en el campo”.

«Ver a un centrocampista con el 5 es poco raro. ¿Pero sabes lo que paso con eso?, con Florentino que era el presidente, a el no le gusta nada el jugador con 25,30,35, él era de época antigua que era del 1 al 11, el 1 el portero, sabes. Sanchis que tenía la camiseta 5, un defensa que estaba en el Madrid, lo dejo, y dije si, cojo la camiseta con el numero 5 porque él no quería 25, 30, me decía esto no es futbol americano, él me decía ¿por favor?, y yo decía, bueno el primer día, le voy a decir que sí. Pero al final el 5 para mi ahora es fuerte, porque es historia con el Madrid y bien, 10 es bien pero el 5 también.»