“Voy a TUDN porque se me dio la regalada gana” David Faitelson

TUDN se reforzo de manera espectacular en miras del año 2024, donde tendrán en su programación la Eurocopa de Naciones 2024 de Alemania, Copa América USA 2024 y los Juegos Olímpicos de Paris. Para ello se lanzaron en la contratación de dos figuras del periodismo mexicano como André Marín y David Faitelson, causando gran polémica por el pasado de ambos comunicadores en las filas de Televisión Azteca.

Mas polémico fue el fichaje de David, quien en 2017 juro nunca trabajar para Televisa, ya en las filas de la Televisora de San Ángel, el ex analista de ESPN declaro los motivos de su llegada a su archirrival por años.

“Yo tomé el reto de venir a Televisa – Univisión porque me dio la regalada gana y porque me dio la gana de venir acá y punto. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie en hacer una encuesta en redes sociales. Oigan, ¿qué les parece si vengo a Televisa? ¿Estoy traicionando a mi escuela?…nada, yo no estoy traicionando absolutamente a nadie”.

“Para mí la traición es una palabra que se ha malbaratado, porque no puedes llamarle traición a una persona que estuvo 35 años pegado a José Ramón (Fernández), ayudando a José Ramón y siendo parte de su equipo, e incluso renunciando el día en que José Ramón dejó TV Azteca o perdió el poder en TV Azteca. Lo que pasa que hay mala memoria. Yo no soy un traidor de nadie, al contrario, he sido un tipo leal a la escuela periodística de José Ramón” declaro David en entrevista para el diario Esto.