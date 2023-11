Actualizacion: Ibai Llanos fue hospitalizado de emergencia en Corea del Sur: ¿qué le pasó?

Ibai Llanos causó sorpresa ante sus seguidores de Instagram tras revelar los motivos por los que su salud se vio afectada.

Ibai Llanos es uno de los streamers más famosos del mundo, por lo que sus fanáticos buscan no perderle la pista en cada uno de sus logros y hasta en vivencias poco agradables.

Y es que recientemente dio a conocer que estuvo hospitalizado en Corea del Sur, mientras se encontraba de visita en el país asiático para los Worlds 2023, o bien, el Campeonato Mundial de League of Legends.

En su cuenta de Instagram compartió un video donde reveló los detalles que pusieron en peligro su salud. Y como era de esperarse, las confesiones pusieron en alerta a sus millones de admiradores.

“Estoy en un hospital coreano todo jodido. Estoy malo, no, lo siguiente”, mencionó en un clip en el que se le apreciaba un tanto preocupado. De acuerdo con el influencer español, este fin de semana acudió a un nosocomio de emergencia para recibir atención médica.

Tras la difusión del video en sus redes sociales, decenas de personas cuestionaron al reconocido creador de contenido de Twitch sobre su estancia y qué pasaría con su intervención en League of Legends.

«Me encuentro un poco mejor. He ido a un hospital de Corea porque estaba de la mier**, tenía fiebre. Me han mandado un montón de pastillas. Aquí es diferente, en España te dan una o dos pastillas que sirven para varias cosas y aquí te dan seis”, explicó.

Ibai Llanos aseguró que de momento se encuentra recibiendo antibióticos, pero los fármacos que le suministraron le provocaron distintos malestares, entre ellos confusión y sueño.

“No sé ni cuantas horas he dormido. O sea, estoy todo el día dormido, estoy todo el día cansado. Ahora ya me empiezo a encontrar mejor, se nota que el antibiótico me está haciendo efecto”, destacó.

Sin abundar más sobre las causas que le originaron la enfermedad, el streamer agradeció a sus fanáticos por estar a la espera de su participación en los Worlds 2023.