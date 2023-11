Histórico delantero que fue campeón en Chivas, le encantaría regresar a terminar su carrera en el Rebaño

Uno de los últimos ídolos que ha tenido la afición del Rebaño Sagrado, es el delantero Alan Pulido. El cual es recordado por ser uno de los jugadores más importantes en los últimos títulos conseguidos por los rojiblancos, cuando eran dirigidos por Matías Almeyda.

Y es que lo conseguido por Pulido en el Guadalajara lo marcó para siempre en la institución. Durante su paso se conquistaron tres títulos en donde destaca la Liga del 2017, y la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2018.

En el 2020 el arlete mexicano salió del club rojiblanco, con destino al Sporting Kansas City de la MLS. Equipo en donde ha tenido un paso agridulce, ya que ha estado rodeado de grandes momentos futbolísticos pero también sufrió una lesión muy fuerte en la rodilla, que le quitó una temporada de actividad futbolística.

A pesar de esto, Alan Pulido ha dejado grandes momentos en Kansas en donde es considerado un auténtico ídolo y en este momento es el jugador franquicia de su club. Este gran nivel lo ha llevado a tener la oportunidad de disputar las semifinales de conferencia ante el Houston Dynamo, de Héctor Herrera.

¿Hay posibilidades de regresar al Guadalajara?

En la conferencia de prensa se le preguntó al mundialista mexicano, si existe alguna posibilidad de regresas a las Chivas. Esto con el antecedente de que el club buscó ha Pulido cuando le restaban seis meses de contrato, y pudo llegar gratis a la institución. Y en lugar de eso, tomo la decisión de renovar contrato con el Sporting hasta el 2026, es por eso que se le cuestionó sobre un posible regreso a los Tapatíos.

«Me encantaría poderme retirar allá (Chivas). Me encantaría vivir esa segunda etapa de mi carrera con Chivas después de todo lo que gané, el goleo individual, el cariño, el amor que tengo a la gente y a la institución”, declaró en la previa del partido ante Houston.

También, Alan comentó que es muy consciente que un regreso al Rebaño no depende de él y espera que con el paso del tiempo las cosas se vayan dando para poder retirarse en el club de sus amores.

«Ojalá se pudiera. Sabemos que al final el futbol es de momentos y no depende de uno, sino de muchas cosas y muchos factores, pero obviamente, siempre lo he dicho, que ojalá yo me pudiera retirar en Chivas por el amor y el cariño que le tengo al club, pero ya veremos en un futuro qué pasa”, expresó el mundialista mexicano.