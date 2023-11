El presidente de Pachuca habla sobre su experiencia con Ivan Alonso

El presidente de Pachuca señaló que el uruguayo salió de la dirección deportiva del equipo por cuestiones que violaron su reglamento interno.

La llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva de Cruz Azul parece estar cerrada, sin embargo, desde Pachuca le mandaron un mensaje claro a La Máquina, ya que de acuerdo a Armando Martínez, presidente de los Tuzos, el uruguayo no cumplió con los valores institucionales.

En entrevista con TUDN, Martínez señaló que parece que desde La Noria hablaron con su hermano Jesús para pedir referencias sobre el directivo, el cual estuvo con los de la Bella Airosa en 2021 y repentinamente salió del club.

“No sé qué haya hablado Velázquez con mi hermano ni en qué etapa vaya Cruz Azul con esto, de acuerdo con nuestros valores, sí hubo cosas que no encajaron, por eso tomamos esa decisión en su momento”, comentó.

“A mí no me ha preguntado nada (desde Cruz Azul), pero creo que han tenido una plática con mi hermano (Jesús Martínez). Hubo ahí situaciones que no van de acuerdo con el reglamento del club y la filosofía, eso tuvo que ver para que Iván no siguiera, hay cosas que nosotros no podemos tolerar como institución, fue lo que sucedió, por eso terminamos el contrato”, agregó.

Los cambios en el cuadro cementero parecen haber comenzado ya, pues Oscar Pérez estaría cerca de salir de la institución con la llegada de Alonso. En caso de la llegada del exdelantero charrúa, Martín Anselmi estaría cerca de tomar el banquillo.