Betis piensa en más «Guardados y Diegos Lainez»: Ramón Alarcón

Betis reconoce lo que significa México en su presente, gracias a su pasado reciente. Es el segundo mercado más importante para el club en aficionados y audiencia digital; es por ello, que fundamentados en lo que ha sido el fichaje de jugadores mexicanos o provenientes de Liga MX, como lo han sido Andrés Guardado, con siete años en el club, o el traspaso redituable de Diego Lainez a Tigres, en Betis el modelo de los «Guardados y Diegos» es una mezcla que buscan repetir. De ello habló en exclusiva en MARCA MXel CEO del club español, Ramón Alarcón.

El directivo estuvo en México para firmar un convenio comercial entre Real Betis y la empresa mexicana Xoy Sports, en el que se buscará exportar talento mexicano, en futbol y baloncesto. Ramón Alarcón en su validad de CEO, nuevo cargo que tomó en diciembre 2022 abre espacio con MARCA para analizar la actualidad del club con Guardado e Isco, los rumores de David de Gea, y posibles salidas, entre la que se maneja con fuerza la de Guido Rodríguez.

Los aficionados de Betis se preguntan: ¿Se queda Guido o se acerca su salida?

«Guido Rodríguez es otro ejemplo de talento en el futbol mexicano, porque vinimos a ficharlo del Club América. Un argentino, campeón del mundo. Tenemos clara la relación con el futbol mexicano, porque nos dio un Guido que además fue el mejor jugador de la temporada en el que fue campeón con América. Su contrato se termina el verano que viene, y estamos en negociaciones. Y creo que hay días que pienso que llegaremos a buen puerto, porque hay respeto y cariño mutuo, pero otros días, veo que, debido al nivel de Guido, le puede llegar una opción que no puede rechazar y no podría estar con nosotros; pero así es el futbol, en el que tienes un gran profesional como Guido, que da un gran rendimiento durante cuatro años, de forma ininterrumpida, todos los partidos. Es normal que tenga muchos pretendientes, pero en esta competencia del futbol, intentaremos que sea con nosotros, y si no, desearle lo mejor».

Betis ha mirado mucho a México: Guardado… la apuesta llamada Diego Lainez; o el mismo Guido como extranjero proveniente de Liga MX

«El caso de Andrés Guardado, ya era un jugador consagrado cuando vino a Betis, queríamos un jugador de experiencia, pero cuando lo fichamos nunca pensamos que se convertiría en el jugador extranjero con más partidos en la historia de Betis. Son siete años de relación. Estamos encantados con él. Por otro lado, Diego Lainez es un jugador muy talentoso, de mucha esperanza puesta. Es verdad que la primera temporada le costó, pero el club tampoco estaba bien, eramos 15; la siguiente, se hizo de un puesto importante, en el año de pandemia, casi siempre titular, pero vinieron Olímpicos y se lesiona del tobillo, y perdió puesto cuando regresó; creemos que Lainez tiene un potencial bestial, esperamos que le vaya bien en Tigres, y una pena que no la rompiera con nosotros».

«Fichajes de mexicanos o de jugadores con talento del futbol mexicano lo seguimos, y estaríamos encantados de incorporar jugador veterano como Guardado, o un joven como Lainez; a nivel particular, como CEO prefiero jóvenes por el tema de plusvalía futura, pero en lo deportivo a veces es mejor uno experimentado por el rendimiento inmediato; pero cualquiera de los dos perfiles, estoy convencido que veremos más mexicanos en Betis».

Los rumores en internet dicen de David de Gea como un ‘Caso Isco’

«A Isco lo pescamos libre, y lo de David de Gea de verdad que no estamos buscando jugador en esa posición. Tenemos dos porteros magníficos: Claudio Bravo y Ruiz Silva, más nuestro joven de la cantera, Fran Vieites, que jugó espectacular el derbi, por lo que ahora no es una necesidad que tengamos. Y con Isco estamos encantados, creo que fue un gran acierto, en lo que decíamos que el área deportiva optó por rendimiento con un experimentado, y estamos encantados con su rendimiento».

¿Hay charlas de Cruz Azul, por algún jugador como se ha manejado?

«He leído por ahí, y me han preguntado por el interés por Willian José, pero hoy en día no hay nada respecto a ello»

México, un foco… ¿Y Estados Unidos con fiebre Messi?

«El mercado de Estados Unidos es muy interesante; hoy por hoy, México es nuestro segundo mercado más grande, y creemos que los mismos mexicanos tienen una extensión de población grande en Estados Unidos, pero con más latinos también, por lo que en este momento Betis también le da importancia, al grado de que hacemos contenido exclusivo, con un producto llamado ‘Betis Week» que sale con un aliado como es ESPN».