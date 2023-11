Brasil, de las dudas sobre Diniz, a la ilusión por Endrick y Ancelotti

Es la primera vez que la ‘Canarinha’ pierde dos partidos seguidos en las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo martes recibirá a Argentina en Maracaná.

Brasil vive una situación inédita, que necesitará toda la pericia de Fernando Diniz para manejarla con éxito. Por primera vez en su historia, la Canarinha ha perdido dos partidos seguidos en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial. Cayó el pasado mes de octubre en Uruguay (2-0) y este jueves pagó sus errores en defensa y perdió 2-1 en Colombia después de ir ganando 0-1.

Las dudas que genera el trabajo de Diniz al frente de Brasil, que el próximo martes recibirá a Argentina en Maracaná, contrastan con su éxito al frente de Fluminense, con el que se acaba de proclamar campeón de la Copa Libertadores. En sus cinco encuentros al frente de la Canarinha ha sumado apenas siete puntos de 15 posibles y ocupa el quinto puesto de una clasificación con diez selecciones. Venció a Bolivia (5-1) y Perú (0-1), los dos combinados más débiles de la Conmebol, empató en casa con Venezuela (1-1) y perdió sus dos últimos duelos. A este Brasil que está tratando de construir Diniz se le reprocha su debilidad defensiva y su escasa eficacia en ataque.

Valorado por los medios y elogiado por los jugadores, Diniz tiene que convivir con la provisionalidad que implica su puesto como seleccionador interino, que compagina con la dirección de Fluminense, y con la alargada sombra de Carlo Ancelotti. El actual entrenador del Real Madrid es el deseado por Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, para ser el nuevo seleccionador brasileño cuando expire su contrato con el club español, que finaliza el próximo 30 de junio.

En este mar de dudas en el que navega ahora Brasil, que perdió por una grave lesión a Neymar y vio cómo contra Colombia era Vinícius el que se lesionaba, emerge la figura de Endrick para ilusionar a la hinchada, que espera una reacción de la Canarinha contra Argentina. El futuro jugador del Real Madrid se convirtió contra Colombia en el cuarto debutante más joven en la historia de Brasil, pero su entrada no sirvió para rescatar a un equipo que ya perdía cuando saltó al campo.

Diniz confía en que contra la actual campeona del mundo se vea una versión mejorada de Brasil, especialmente en defensa: “Haremos todo lo posible para corregir lo que salió mal, especialmente en términos de marcaje, y ofrecer un juego aún mejor en el sentido ofensivo. Vamos a hacer todo lo posible para enderezar el rumbo contra Argentina. El equipo no tiene ninguna garantía de ganar o perder, lo dije cuando ganamos la Libertadores. Mirar sólo el resultado no es algo que me interese mucho. Creo que el equipo está evolucionando poco a poco y y que los resultados empezarán a aparecer”.

“El equipo perdió dos partidos y eso está muy mal, pero creo que hay que tener en cuenta la cantidad de cambios que ha hecho el equipo, los cambios desde el Mundial hasta ahora, con poco tiempo para entrenar. Hay que mirar el lado positivo, las cosas positivas que hemos tenido aquí [en Colombia]. Así que creo que las cosas que tenemos que corregir son más fáciles de cambiar que las que necesitábamos corregir desde Uruguay”, valoró el seleccionador de Brasil, que lamentó la pérdida por lesión de Neymar y Vinícius, pero no lo puso como excusa para la derrota: “Es como si Colombia hubiera jugado sin su mejor futbolista. Pero no perdimos por eso”.

El portero Alisson también incidió en los errores defensivos de Brasil que acabaron en los dos goles de Colombia: “Fueron dos centros en los que nos dormimos”. “Decidió un jugador [Luis Díaz] con dos goles por alto. Hicieron muchos centros y eso es algo que tenemos que mejorar para este tipo de partidos”, insistió el guardameta, compañero de Díaz en el Liverpool.