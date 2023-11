Cuauhtémoc Blanco desea ser entrenador de las Águilas y la selección

Al terminar su etapa como gobernador de Morelos, quiere ir a Europa para seguir con su preparación de DT.

Cuauhtémoc Blanco ya tienes planes para su futuro inmediato, incluso adelantó que cuando termine su mandato como gobernador de Morelos, le gustaría regresar a las filas del equipo de sus amores.

El próximo año se llevarán a cabo las elecciones estatales del estado de Morelos por lo que Cuauhtémoc Blanco vive sus últimos meses como gobernador de dicha entidad federativa y con ello su etapa como político habría llegado a su fin, pues tiene las intenciones de retomar su carrera en el futbol, ahora como entrenador.

Blanco aseguró que desea ocupar el banquillo de las Águilas del América en un fututo, y posteriormente, tener la oportunidad de ser el entrenador de la selección mexicana.

“Yo siempre se los he dicho, que algún día me encantaría dirigir al América, algún día a la selección, pero como siempre lo he dicho, hay que ir paso a paso. Lo he dicho muchas veces que cuento termine aquí, me voy a ir a Europa un mes, para ver entrenamientos, prepararme y después regresar”.

Ve campeón al América

De cara al inicio de la Fiesta Grande, Blanco se dio tiempo para dar su opinión sobre el andar de las Águilas y sin titubeos, afirmó que ve al equipo para ganar el campeonato del Apertura 2023 y validar su etiqueta de superlíder.

«Ojalá que se dé ese campeonato, siempre he dicho que la Liguilla es a Liguilla y todo puede pasar, recuerdo cuando nos fuimos de superlíderes con Veracruz el Pumas nos ganó como último lugar. Tiene todo para ser campeón, es concentración, dedicación y que todos corran».