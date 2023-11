John Obi Mikel sobre los jugadores africanos que envían dinero a su familia en casa

John Obi Mikel dice que los futbolistas africanos están sujetos a un impuesto adicional, ya que a menudo mantienen a sus familiares y vividores en su país de origen.

El ex centrocampista del Chelsea y Nigeria ha afirmado que algunos jugadores se ven incluso «amenazados por su propia sangre» si no ofrecen ayuda económica.

«Cuando vienes de África -y esto es algo de lo que no creo que hablemos mucho- cuando ganas dinero, no es tu dinero», dijo Mikel, hablando en el programa Vibe de Rio Ferdinand con FIVE.

«Tienes todos estos parientes, primos, lo que sea.»

«Tus hermanas se van y se casan con un tipo. Él sólo quiere casarse con un miembro de la familia de John Obi Mikel porque entonces [piensa] ‘mi vida está arreglada’.

«Empiezas a cuidar de este tipo y le envías dinero a tu hermana y el dinero va a él y él hace lo que sea que haga con él».

«Esto es lo que nadie sabe: tu dinero no es tu dinero«.

«Recibes un salario y dices: ‘Reservaré esto para esta persona, reservaré aquello para esa persona y reservaré eso para mi mamá y mi papá’. Antes de que te des cuenta, estás recibiendo menos que ellos«.

«Esa es la cultura. Esperan que hagas eso. Para ellos, les debes algo».

«Es necesario contar esta historia. Es necesario contar esto a muchos jóvenes jugadores africanos que están surgiendo ahora porque pasarán por situaciones similares».

«Tendrán que saber cómo lidiar con esto».

Mikel dice que los jugadores deben ser fuertes si deciden dejar de ayudar económicamente a otros, ya que puede haber una reacción violenta.

«A veces hay que decir ‘basta, no me importa’. Para mí ese momento llegó hace unos cinco años», añadió el hombre de 36 años».

«Dije ‘no más’, porque he estado haciendo esto desde que empecé a jugar al fútbol«.

«Te conviertes en el malo. Dejan de contestar tus llamadas telefónicas. Están acostumbrados a llamarte, no para ver cómo estás, sino para preguntarte: ‘¿Qué me estás dando?’.

«Tienes que ser lo suficientemente fuerte. Le estaba dando mucho a la familia«.

«Todo lo que haces es seguir dando y ellos se sienten tan cómodos que esperan que lo hagas por el resto de tu vida».

Mikel dice que los jugadores podrían incluso ser chantajeados emocionalmente.

«Te dan esta cosa de que ‘si no lo haces [pagas], vamos a ir a la prensa’.

«Estás pensando: ‘Ustedes son familia. ¿Después de todo lo que he hecho por ustedes?’.

«En África no todo el mundo sale y habla de esto, porque pensamos: ‘¿Cómo vamos a hablar de esto?’.

«Te amenaza tu propia sangre».

Los casos de secuestro dejan a los jugadores “completamente indefensos”

Mikel también ha estado reflexionando sobre el impacto del secuestro de su padre dos veces, dado que el delantero del Liverpool Luis Díaz pasó recientemente por una situación similar.

El padre del internacional colombiano fue liberado el 9 de noviembre tras 12 días en cautiverio.

Díaz se perdió dos partidos del club durante ese período, pero se reunió con Luis Manuel Díaz el martes y anotó dos veces para su país contra Brasil el jueves, con su padre observando desde las gradas.

Incluso con un resultado positivo, Mikel cree que estos secuestros pueden dejar marcas profundas y duraderas en el bienestar mental y emocional de un jugador.

«Este tipo de experiencia no te abandona, incluso después de que tus seres queridos hayan regresado a casa», dijo Mikel a BBC Sport Africa.

«Es desafortunado que seamos objetivos. Es una situación difícil de soportar para cualquiera y espero que nadie pase por eso».

En 2011, el padre de Mikel, Pa Michael Obi, pasó diez días en cautiverio antes de ser liberado. Luego fue secuestrado nuevamente en 2018, y Mikel se enteró mientras se preparaba para jugar con Nigeria contra Argentina en el Mundial de Rusia.

«Mi padre fue secuestrado minutos antes de uno de los partidos más importantes de mi carrera.

«Él fue amenazado y yo estaba emocionalmente perturbado mientras jugaba en el campo. Fue una experiencia muy horrible para mí.

«Es una situación en la que te sientes completamente impotente».

Mikel ha enfatizado la necesidad de que los clubes de fútbol, ​​las organizaciones y los órganos rectores den prioridad a la salud mental y el bienestar general de los jugadores que enfrentan circunstancias tan traumáticas, y alentó a los futbolistas y a sus familias a buscar apoyo y asistencia profesional en momentos de angustia.

El Chelsea, el ‘escenario ideal’ para Osimhen

Mikel, que ahora reside en Dubai, está causando sensación en la radiodifusión con su propio programa, The Obi One Podcast.

El delantero del Napoli y Nigeria Victor Osimhen fue un invitado reciente y reveló que rechazó un posible traslado a Arabia Saudita a principios de este año por «el bien de su carrera».

Mikel dice que «habría sido un sueño» jugar con el jugador de 24 años, favorito al premio al Futbolista Africano del Año y que fue el máximo goleador de la Serie A de Italia el año pasado cuando el Napoli ganó su primer título en 33 años.

Y Mikel está interesado en que Osimhen se mude a Londres para unirse a su antiguo club, donde cree que tiene potencial para emular el éxito logrado por el legendario delantero de Costa de Marfil Didier Drogba en Stamford Bridge.

«Su talento y espíritu de lucha son obvios», dijo Mikel.

«Didier Drogba tuvo una gran carrera en Stamford Bridge. Osimhen, como africano, puede continuar por ese camino.

«El Chelsea es el escenario ideal para que Victor Osimhen continúe su carrera».