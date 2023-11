Leclerc, Sainz y Alonso lideran el esperpento de madrugada

Los Libres 2 terminaron a las 4:00 AM en Las Vegas para reparar las tapas de alcantarilla. Sainz tiene diez puestos de sanción por cambiar la batería, obligado por un percance por esa deficiencia del circuito.

Como si fuera normal, la Fórmula 1 salió a rodar entre las 2:30 y las 4:00 de la madrugada, hora local en las calles de Las Vegas, para completar noventa minutos de entrenamientos libres. Con dos horas y media de retraso que les permitieron reparar todas las tapas de alcantarilla que pudieran convertirse en torpedos sobre los fondos planos de los monoplazas. En un circuito a puerta cerrada. Que nadie se preocupe por los huéspedes de los hoteles alrededor de la pista, porque en esta ciudad de noche duerme poca gente. Pero sí, todo lo que rodea a esta carrera empieza a ser extremadamente extravagante y anacrónico. Liberty se lo propuso y lo va a conseguir: el GP de Las Vegas va a ser único en su especie y marcará nuevos estándares. Además, igual que las luces de neón consiguen que una ciudad de corte cutre parezca el paraíso del exceso, el enorme despliegue y la producción televisiva convertirán este gran premio de aprobado raspado en un éxito histórico.

Todo porque en la primera sesión, con diez minutos de reloj completados, Sainz atravesó una tapa de alcantarilla y su Ferrari se destrozó. Dicen que se veía la carretera desde el ‘cockpit’ por el agujero que generó. De hecho, fue peligroso y es una buena noticia que el piloto no sufriera un rasguño. Ha tenido que cambiar la unidad de potencia y el chasis. Tiene una penalización de diez puestos por montar la tercera batería del año, obligado por el choque. La FIA rechazó una reclamación de la escudería al considerar en Maranello que el accidente lo generó un factor externo.

La penalización

También Ocon pasó por encima de la pieza y debió cambiar el chasis. Este suceso no es tan extraño en urbanos, muchos recuerdan Bakú 2019 con el Williams de Russell. Es particularmente doloroso para Carlos, si se confirma la penalización, porque este fin de semana el SF23 está entre los aspirantes a todo. Vasseur fue muy crítico en la rueda de prensa: “Es inaceptable, nos va a costar una fortuna. Chasis dañado, motor dañado”. Si bien ni él ni Toto Wolff quisieron hacer sangre de una carrera que tiene bula (el promotor es Liberty Media, en primera persona) y en la que hay puesta esperanza e inversión. Sobre todo, inversión.

Los Libres 2 confirmaron la enorme evolución de la pista (que, por televisión, con los casinos iluminados, se ve espectacular), cada vuelta era mejor que la anterior, aunque el termómetro del asfalto marcase 15 grados de temperatura. Entre los pilotos que ocuparon la primera posición, se alternaron Leclerc, Verstappen, Sainz o Alonso. A pesar de los 90 minutos de rodaje, los equipos optaron por ahorrar gomas de cara al domingo en previsión de ‘graining’. De hecho, se gastaron más blandas que duras. Las rectas parecen más anchas con los coches en pista, pero sigue siendo un circuito a la vista peligroso. Al final lideró el monegasco, que se acerca así a la victoria que le falta en 2023 impulsado también por el lastre que se ha encontrado Carlos. El madrileño fue segundo y Alonso, tercero con un carrusel de intentos que ponen en el mapa de Las Vegas al Aston Martin. Los Red Bull no entraron en esa pelea, y eso no es lo habitual. Esta carrera no será normal, en nada.