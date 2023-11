Para Raúl Gutiérrez, México pensó que solo con la playera podía ganar

Dice que todo mundo espera ver al Tricolor con mayor fortaleza de local y de visitante, pero no con dos caras en la mayoría de sus juegos.

Para Raúl Gutiérrez, uno de los jugadores que hace 30 años vivió en carne propia la presión que se vivía contra México por parte de los hondureños en aquel juego que el Tricolor silenció a todo un estadio con un contundente 1-4, aseguró con respecto al duelo del pasado viernes en los cuartos de final de la Leagues Cup, que “México se equivocó al pensar que con solo la playera podían ganar y no fue así”, precisó

En charla con As México, dijo que “a México creo que faltó conexión total en el equipo, más allá de que todo mundo quiere hacer culpable a Jimmy y a los jugadores, pero hay cosas que no son negociables y México pensó que con la pura playera podía ganar y ahí se escribió todo.

¿Una llamada de atención para futuros partidos?

Uno sigue pensando en que México debe ser el referente, pero eso ha cambiado, ese es el mejor mensaje que va a tener México, creo que este es el mejor mensaje que va a tener México que no puede dar por sentado absolutamente nada, que jugar contra Alemania donde no hay un tipo de presión y ayer la presión se los comió a todos, esperamos que sea un punto de inflexión para todos.

¿Jimmy es el villano?

Mucha gente habla de que Antuna o Orbelin, los dos son buenos futbolistas y dicen porque puso ahí a Orbelín, porque ahí juega Orbelín, que quieren que lo ponga como lateral derecho como lo hace Almeyda, que no manchen, ahí juega, creo que fue una combinación de factores que tuvieron mucho que ver y ojalá de esta experiencia se saque algo positivo.

¿Impensable quedarse fuera el martes?

Quiero pensar que México va a ganar, tiene que remontar, pero no será sencillo, pero es un partido complicado por el tema del gol de visitante, es futbol, pero tengo la esperanza de que México saldrá adelante, creo que deberá jugar de otra manera, porque uno quiere ver a México de una forma absoluta y no bien de local y no menos de visitante.

¿Qué te pareció Honduras?

Fue un partido que Honduras lo ganó muy bien, creo que conociendo al fútbol hondureño en la eliminatoria pasada fue muy dura para ellos, su lugar en la tabla lo dice todo, sus legionarios no anduvieron nada bien, no marcaron ninguna diferencia y ahora en este proceso con el señor Rueda les ha venido a dar solidez con jugadores más jóvenes, Luis Palma un jugador que conocíamos porque jugó contra nosotros cuando estuvimos por allá, entonces sabíamos de sus alcances, fue un partido que Honduras lo ganó y lo ganó muy bien.