Explota Ricardo Ferretti en contra de Javier Hernández

Durante la emisión de Futbol Picante de ESPN la noche de ayer, Ricardo Ferretti critico fuertemente al máximo goleador histórico de la selección mexicana, luego de que Javier defendiera públicamente a los seleccionados mexicanos de las fuertes criticas de la prensa mexicana por su desempeño en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

«En primer lugar me sorprende porque la verdad lo veo y no es la persona que conocí, que me ayudó, la verdad. No sé cómo expresarlo, pero es una persona totalmente distinta. La versión que tengo de Javier Hernández es otra completamente distinta a la que está hablando, para mí ese no es Javier Hernández» declaro el ex estratega de Tigres y Universidad.

«La verdad me decepciona por el ser humano que yo conocí de Javier Hernández, este no es el Javier Hernández, no sé qué expresarte, nunca había escuchado una declaración de él tan inadecuada como esta, no está en sus cinco sentidos, se dejó llevar más por corazón que por su cabeza» finalizo Ricardo Ferretti.