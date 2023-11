El Conejo Pérez fue destituido del cargo de Director Deportivo de Cruz Azul

El Cruz Azul tuvo un nefasto Torneo Apertura 2023 en el que finalizó en el puesto 16 de la tabla general,producto de 5 victorias,2 empates y 10 derrotas (además perdió todos los clásicos que disputó en la presente liga (0-1 vs Pachuca en el Hidalgo;2-3 vs América -La Máquina fue local en el Azteca-;1-4 vs Pumas como local y 0-1 vs el Guadalajara en el Estadio Akron).Esta pésima producción del cuadro cementero produjo el despido del ex portero mega reconocido en el fútbol nacional,Oscar «Conejo» Pérez como Director Deportivo tras tomar malas decisiones y principalmente por su nula participación en diversas cuestiones relacionadas a la llegada de refuerzos y entrenadores.

El Conejo,tras su retiro como futbolista profesional,se convirtió en Entrenador de Arqueros del Cruz Azul en el año 2019,y finalizó su desempeño en este puesto en 2022 para pasar a ser Auxiliar Técnico del club.

En enero del 2023 fue nombrado Director Deportivo por parte del Presidente de la institución,Victor Velázquez y entre algunas de las decisiones importantes del Conejo Pérez se destaca la llegada del Tuca Ferretti como entrenador,aunque nunca pudo hacer peso en el poco tiempo que dirigió el técnico multicampeón con los Tigres.

La realidad es que Oscar Pérez estaba dibujado,solamente era usado y por ende se dejaba usar por Velázquez y el resto de la directiva como chivo expiatorio,aunque al Conejo también le convenía todo esto para poder hacer sus negocios personales con el Cruz Azul.No ha tomado tantas decisiones de peso y en redes sociales mucho se ha dicho que al ex portero multicampeón en Cruz Azul,Pachuca y la Selección de México lo tenían como un títere.