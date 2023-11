Así quedan las semifinales del Mundial Sub-17

La disputa para dar el siguiente paso a la gloria se dará el próximo martes al tener los dos partidos, primero el Argentina vs Alemania en punto de las 2:30 am (hora de México), y el segundo encuentro entre Francia vs Mali será a las 6:00 am.

Los argentinos llegan inspirados tras derrotar por goleada a su acérrimo rival Brasil, esto de la mano de Echeverri, quien con su hat-trick anoto los únicos goles del encuentro sudamericano. El cuadro teutón llega tras vencer a España por la mínima diferencia a través de un penal con gol de Brunner en los más de 100 minutos jugados donde “La Rojita” tuvo mayor dominio del encuentro europeo.

Por su parte en el segundo encuentro la selección francesa llega de vencer a un cuadro mayormente defensivo de Uzbekistán 1-0 con la anotación de Bouneb al minuto 83, para cerrar un partido muy parejo.

La esperanza africana aun no termina al tener con vida a Mali, combinado que desde los primeros minutos atacaron y vencieron por la mínima diferencia a Marruecos con gol de su estrella Diarra, así mismo es importante destacar que Mali es quien tiene la máxima goleada en encuentros definitivos con el 5-0 contra México en los octavos de final.