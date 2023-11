Chicharito Hernández ahora contra Checo Pérez

El delantero mexicano respondió unas declaraciones del piloto de Red Bull durante el GP de Las Vegas.

Javier Hernández sigue con su faceta de streamer al tiempo que sigue sin club, aunque entrando en polémica con Sergio Pérez, respondiendo a unas declaraciones de piloto de Red Bull durante el GP de Las Vegas.

El subcampeón mundial de esta temporada en Fórmula 1 aseguró que él sería mejor en la liga de los Estados Unidos de futbol que Javier Hernández en el mundo del automovilismo.

«Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta Chicharito porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol».

Un vídeo simpático de Chicharito “retando” a Checo Pérez que sospecho vamos a ver en varios medios con titulares algo cizañosos… 🫠pic.twitter.com/CFmSZuKhUe — Luis Herrera (@luisrha) November 27, 2023

Luego de estas palabras, vino la reacción del canterano de las Chivas y lo hizo en una transmisión en vivo en internet.

CH14 responde a Checo Pérez

«Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, yo que manejo todos los días un coche, aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses futbol», señaló el ex del LA Galaxy, quien por ahora no tiene equipo de cara al 2024.

Además, quiso retar al piloto: «Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor».

Chicharito terminó rematando: «Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tú jugador de futbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica».