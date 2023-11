Se estudia la ampliación del VAR a… ¡faltas, córners y segundas amarillas!

International Board trabaja en propuestas para modificar el protocolo del video arbitraje. Este martes se reúnen para debatir sobre cambios en el reglamento que afectarían a los penaltis y las faltas.

International Board (IFAB) medita cambios en el VAR. El pasado mes de octubre empezaron a hablar abiertamente sobre modificar el protocolo para usar dicha herramienta y este martes se sentarán para ver qué camino se puede tomar. Sobre la mesa hay hasta una posible revolución, como permitir que se entren en jugadas hasta ahora prohibidas: las segundas amarillas, las faltas y los córners. Cambios que muchas veces han pedido jugadores y entrenadores, aunque siempre ha existido cierto recelo a ellos. Por ahora, solo se habla de estudiar abrir el uso del VAR, pero los cambios parece que no llegarán en un corto plazo al fútbol.

Este martes hay cumbre entre los expertos en las reglas del fútbol. Los miembros de IFAB se reunirán en Londres para analizar el futuro de este deporte. Uno de los puntos es el VAR. Entrenadores, jugadores y árbitros debatieron el pasado mes de octubre la posibilidad de abrir el abanico de los supuestos en los que puede entrar el video arbitraje. Hasta ahora, solo se puede cambiar la decisión de un árbitro en caso de goles, penaltis, rojas y errores de identidad, pero se estudia también la posibilidad de hacerlo también en córners, segundas amarillas, faltas y alguna otra acción que se proponga. El acta de la reunión informa que solo se debatirá sobre este asunto y no se votará ninguna revolución inminente en el VAR. Pero sí puede ser el primer paso para que se inicie un gran cambio en el fútbol.

Uno de los argumentos que no animan a afrontar esta revolución es la preocupación por el poco tiempo efectivo que existe en cada partido. Por ahora se ha descartado implantar el reloj parado como en otros deportes. Es decir, que cada vez que el balón no esté en juego, que el tiempo del partido no corra. Pero sí se están estudiando medidas para tratar de que se juegue más y no se pierda tanto el tiempo. De ahí que se haya aumentado notablemente en las dos últimas temporadas los minutos añadidos por cada parte y prolongar un minuto por cada gol anotado. Ante esta política de jugar más podría chocar la intención de usar el VAR en más escenarios. Ya que el tiempo por revisiones se incrementaría y el partido estaría más tiempo parado.

Aunque no se esperan grandes novedades ni cambios en el VAR, más allá del mero hecho de debatir hacia dónde se debe ir, sí se esperan modificaciones en otros conceptos. Los legisladores de IFAB analizarán dos reglas: la de las faltas y los penaltis. Se estudia realizar pequeñas variaciones y aclaraciones en las mismas, las cuales sí que podrían empezar a implantarse la próxima temporada.