“Mis colores universitarios no fueron traicionados como los tuyos” Ricardo Ferreti con todo sobre Hugo Sánchez

Durante la emisión de ayer de Futbol Picante, en la mesa de debate de ESPN se calentaron los ánimos, luego de que Hugo Sánchez se mofara del entrenador brasileño, al hacer alusión de que tanto el jugo en el conjunto de las Águilas del América y Mario Carrillo estuvo como auxiliar técnico en el mandado de Manuel Lapuente y fue entrenador en el año de 2005, siendo Ferreti que nunca fue invitado ni fue parte del equipo más ganador de la Liga MX.

Ricardo no se quedaría callado y le respondió a Hugo “Mis colores universitarios no me permitieron formar parte del América, yo no traicione a Pumas” en clara alusión al fichaje de Hugo Sánchez por parte del América en su regreso al futbol mexicano después de su exitoso paso por el Real Madrid en la década de 1990.