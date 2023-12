Samuel Garcia vuelve a hablar sobre el proyecto del nuevo estadio: “La construcción del nuevo estadio de Tigres no depende de un servidor”

El gobernador del estado de Nuevo León, y precandidato a la presidencia de México, Samuel Garcia. Estuvo esta tarde en el Telediario de María Julia Lafuente en donde obviamente se hablaron temas políticos, pero se dio la oportunidad de que le preguntaran sobre el proyecto del nuevo estadio de los Tigres que pareciera que no ha avanzado en los últimos meses.

Durante la entrevista, la titular le cuestionó seriamente sobre si el estadio se va a construir. Y el gobernador afirmó que la realización del mismo no depende completamente de el, y espera que se comience a realizar en los próximos meses.

«Es el único proyecto que no depende de un servidor. Todas las promesas de campaña ya las terminé o van en ejecución: metro, hospitales, aduana. El tema del estadio realmente es un proyecto privado que únicamente el Estado de Nuevo León dio el terreno, los permisos y los comodatos, y cada vez le metemos más crema y por eso nunca lo terminamos de cerrar».

El nuevo estadio de los Tigres, es un proyecto que ha generado muchas expectativas en los aficionados felinos. En enero de 2022, fue anunciada la construcción de este inmueble y parece que no se cumplirá la fecha de inauguración que se tenía prevista en 2025.

Ante esta situación, el precandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano comentó que ya converso con Mauricio Doehner sobre retomar el proyecto, y más en estas fechas porque asegura que Tigres volverá a ser campeón.

«Yo lo que le dije a la raza fue pongamos un alto, y empecemos ya porque si no entre más ambición no vamos a arrancar. Entonces mi compadre Doehner (Presidente del Enlace Cemex y Sinergia Deportiva), que es el responsable del proyecto, me dijo que este mes invariablemente. Y más porque Tigres va a ser campeón, tenemos que ir por el estadio sin dudar»